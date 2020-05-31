Хаккинен: Феттель разочаровался в «Феррари»

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мыслями о грядущем расставании «Феррари» и Себастьяна Феттеля. Ветеран автоспорта предположил, что четырёхкратный чемпион мира разочаровался в итальянской команде.
«У меня ощущение, что Феттель разочаровался в „Феррари“. Он больше не получает удовольствия от командной работы. Он не чувствует себя комфортно в это команде, потому что его постоянно и очень жёстко критикуют. Мне кажется, что давление должно оказываться на команду, не стоит винить во всём лишь одного человека», — приводит слова финна Motorsport-Total.
Напомним, что после завершения сезона-2020 Себастьян Феттель покинет Маранелло. Его место в «Феррари» займёт Карлос Сайнс. Феттель же не определился с дальнейшими планами на карьеру.
- 31 мая 2020
-
13:57
-
12:01
-
10:59
-
09:58
-
00:46
- 30 мая 2020
-
23:04
-
22:00
-
21:01
-
18:57
-
18:47
-
18:25
-
16:56
-
15:54
-
14:59
-
13:38
-
12:58
-
11:58
-
10:57
-
09:56
-
01:08
-
00:44
- 29 мая 2020
-
23:49
-
23:23
-
21:18
-
19:41
-
18:50
-
17:58
-
16:41
-
15:19
-
13:51
-
13:27
-
11:55
-
11:32
-
10:52
-
10:05