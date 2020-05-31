Хаккинен: Феттель разочаровался в «Феррари»

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен поделился мыслями о грядущем расставании «Феррари» и Себастьяна Феттеля. Ветеран автоспорта предположил, что четырёхкратный чемпион мира разочаровался в итальянской команде.

«У меня ощущение, что Феттель разочаровался в „Феррари“. Он больше не получает удовольствия от командной работы. Он не чувствует себя комфортно в это команде, потому что его постоянно и очень жёстко критикуют. Мне кажется, что давление должно оказываться на команду, не стоит винить во всём лишь одного человека», — приводит слова финна Motorsport-Total.

Напомним, что после завершения сезона-2020 Себастьян Феттель покинет Маранелло. Его место в «Феррари» займёт Карлос Сайнс. Феттель же не определился с дальнейшими планами на карьеру.