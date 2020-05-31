Хорнер считает, что дуэт Хэмилтона и Феттеля станет головной болью для «Мерседеса»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер убеждён, что в случае перехода четырёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Себастьяна Феттеля в «Мерседес» в немецкой команде неизбежно начнутся проблемы.
«Себастьян будет долго размышлять, что ему делать дальше. Он провёл феноменальную карьеру, если увидит, что у него нет подходящих вариантов, он может взять годичную паузу. У него есть молодая семья.
Он достаточно молод, ему лишь 30 с небольшим. Он по-прежнему очень быстр. Возможно, «Мерседес» пойдёт на эту причуду и создаст себе головную боль в виде дуэта Хэмилтона и Феттеля. Нам всем было бы интересно на это посмотреть. На мой взгляд, если не увидим Феттеля в конкурентоспособном болиде, значит, не увидим его в Формуле-1 вовсе.
Как бы то ни было, можем пожелать Себастьяну всего наилучшего. Формула-1 станет хуже, если он уйдёт, но мы должны уважать его решение", — приводит слова Хорнера официальный сайт Ф-1.
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