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Бывший глава «Феррари»: уволить тысячи людей и потратить кучу денег на Алонсо рискованно

Бывший глава «Феррари»: уволить тысячи людей и потратить кучу денег на Алонсо рискованно
Авто / Формула-1 0

Бывший глава «Феррари» Марко Андреа Зекки отреагировал на информацию о том, что «Рено», где в настоящее время сокращают тысячи сотрудников, может подписать Фернандо Алонсо на замену Даниэлю Риккардо, который планирует уйти из команды после следующего сезона.

«Если вы сначала увольняете людей, а потом тратите кучу денег на подписание Алонсо, то рискует нарваться на общественное осуждение. Профсоюзы начнут интересоваться, почему компания уволила столько сотрудников. Но если менеджмент скажет, что хочет продолжать продвигать бренд и видит Алонсо в качестве нового посла, то такой выбор может быть принят легче», — сказал Зекки в интервью Marca.

Ранее стало известно, что корпорация сократит 15 тысяч сотрудников по всему миру, но при этом сохранит команду в Формуле-1.

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