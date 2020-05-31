Промоутер Гран-При Бразилии утверждает, что гонка пройдёт в ноябре со зрителями
Организаторы Гран-при Бразилии утверждают, что гонка, запланированная на ноябрь, пройдёт со зрителями, несмотря на нынешнюю ситуацию в стране с коронавирусом. Бразилия уже вышла на второе место по количеству выявленных заболевших, опередив Россию и уступая только США. В стране около полумиллиона подтверждённых случаев вирусной инфекции, 30 тысяч из которых было выявлено накануне, 30 мая.
«Подготовка к Гран-при Бразилии идёт по плану, и мы уверены, что гонка состоится и получится весьма захватывающей. Она будет проведена согласно действующему соглашению. Мы ждём подтверждения ноябрьских дат от FIA, чтобы начать предварительную продажу билетов», — приводит Forbes слова промоутера гонки Тамаша Рохоньи.
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