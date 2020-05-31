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Гоночному директору Ф-1 «стало смешно» от предложения проводить гонки в обратную сторону

Гоночному директору Ф-1 «стало смешно» от предложения проводить гонки в обратную сторону
Авто / Формула-1 0

Гоночный директор ФИА Майкл Маси отреагировал на предложения ехать по трассам Формулы-1 в обратном направлении, чтобы разнообразить ближайший сезон.

«Мне стало смешно, когда я увидел комментарии людей, предлагающих устроить гонки по некоторым трассам в обратном направлении. Все гоночные трассы, вся инфраструктура — стены, флаги и всё остальное — сделаны и расставлены с учётом того, что автомобили едут в определённом направлении. Даже когда происходит авария, то если автомобиль увозят с трассы в обратном направлении, упираются в стену.

Было бы здорово, если бы по некоторым трассам можно было ехать в обоих направлениях, то было бы здорово — но это очень непросто организовать, и понадобится буквально перестраивать все стены на трассе. Скажем так: требуется астрономический объём работы, чтобы это произошло», — приводит слова Маси GPblog.

Маси: я получил удовольствие от работы
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