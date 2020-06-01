Хэмилтон выступил с обращением по поводу протестов в связи с гибелью Джорджа Флойда

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал своих коллег, никак не реагирующих на трагедию в Миннеаполисе 25 мая, когда из-за действий полицейского умер темнокожий Джордж Флойд.
«Я вижу тех, кто хранит молчание. Некоторые из вас — звёзды первой величины, но всё равно вы молчите, когда творится такая несправедливость. Полная тишина и в моей индустрии — в спорте, где, конечно, доминируют белые. Я один из немногих „цветных“ людей, и я единственный, кто высказывается. Я надеялся, что вы как-то отреагируете, что-то скажете, но вы не можете. Просто знайте, что я знаю, кто вы, и вижу вас.
Я не поддерживаю тех, кто мародёрствует и поджигает здания, но я полностью на стороне мирных протестующих. Настоящий мир невозможен, пока наши так называемые лидеры не инициируют перемены. Речь не только об Америке, но и о Великобритании, об Испании, Италии и так далее. Отношение к меньшинствам должно измениться. Необходимо учить всех в своей стране принципам равенства, отсутствия расизма и классового разделения, тому, что мы все равны! Никто не рождается с расизмом и ненавистью в сердце — этому нас учат те, кто нас растит», — написал Хэмилтон в «сториз» своего «Инстаграма».
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