Ещё одна команда Ф-1 вслед за «Мерседесом» выступит против гонок с реверсивным стартом

Руководство Формулы-1 рассматривает возможность проведения гонок с реверсивным стартом на этапах в Австрии и Великобритании. «Мерседес» уже выступил против такого сценария, второй командой, которая может открыто не поддержать это предложение, является «Рейсинг Пойнт», утверждает RaceFans.
«Рейсинг Пойнт» использует силовые установки «Мерседеса» и решение команды связывают с политическим ходом.
С учётом того что для внедрения нового правила необходимо согласие всех 10 коллективов, маловероятно, что болельщики увидят новый формат проведения Гран-при.
Напомним, в ФИА предлагали план, согласно которому вместо привычной субботней квалификации проходит спринтерская гонка с реверсивным стартом, в таком случае с первой позиции будут стартовать пилоты «Уильямса», а с последнего — «Мерседеса». Старт воскресной гонки проходил бы уже по результатам субботних заездов.
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