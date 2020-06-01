«На дворе 2020 год, чёрт возьми». Пилоты Ф-1 — о гибели афроамериканца в США

Пилоты Формулы-1 прокомментировали трагическую гибель афроамериканца Джорджа Флойда в США, они призвали всех активно бороться с расизмом.



«Мне до сих пор сложно найти слова, которые описали бы зверства на некоторых видео в интернете, которые я видел. Расизм нужно останавливать действиями, а не молчанием. Пожалуйста, принимайте активное участие, присоединяйтесь и вдохновляйте других на это. Высказываться против несправедливости – наша задача. Не молчите», – написал гонщик «Феррари» Шарль Леклер в «сториз» своего «инстаграма».

Не остался в стороне и пилот «Рено» Даниэль Риккардо.



«Увидев новости за последние несколько дней, я сильно расстроился. То, что случилось с Джорджем Флойдом и что продолжает происходить в современном обществе, — это позор. Сейчас больше чем когда-либо нам нужно быть рядом друг с другом. Расизм токсичен, и с ним нужно бороться не насилием или молчанием, а своим единством. Нам нужно подняться с колен, нужно быть вместе. Давайте станем лучшими людьми. На дворе 2020 год, чёрт возьми», — отметил австралиец.



Присоединился к другим пилотам и гонщик «Макларена» Ландо Норрис.



«У меня есть поклонники и подписчики. Поддержка и любовь. И поэтому я могу вести и вдохновлять очень многих. Но мы должны отстаивать лишь правильные идеалы. Сейчас я прошу вас не оставаться в стороне и добивайтесь перемен», – написал Норрис.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.