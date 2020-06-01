«Там есть ужасные моменты». Экс-инженер Массы дал Сайнсу совет перед переходом в «Феррари»

Бывший гоночный инженер «Феррари» Роб Смедли, который работал в итальянском коллективе с Фелипе Массой, дал совет Карлосу Сайнсу перед его переходом в «Скудерию».



«Карлос, становись толстокожим, как слон. Тебе это понадобится. Для многих, кто продержался в «Феррари» долгое время, команда стала частью личности. В «Скудерии» можно столкнуться с поистине потрясающими вещами, но там есть и абсолютно ужасные моменты. С ними вам приходится иметь дело чаще, особенно когда вы занимаете более высокое место в иерархии. Это обратная сторона медали.



Иногда из-за этого всерьёз задумываешься о том, чтобы покинуть «Феррари». Но и это трудно сделать. Вы как бы должны встать и принять вызов, показать максимум. Это практически ежедневное испытание. Если я что-то узнал в своё время в Формуле-1, так это то, что в «Феррари» нет второго лучшего.



Второй лучший никогда не бывает достаточно хорош для них. Это культура, которая также появилась и практикуется в «Мерседесе».



Но в то же время это абсолютно невероятное место для работы. Это страсть. Особенно для ребят, которые входят в гоночную команду», — приводит слова Смедли Planet F1.

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