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Марко – о Феттеле: у «Ред Булл» есть контракты с Ферстаппеном и Албоном

Марко – о Феттеле: у «Ред Булл» есть контракты с Ферстаппеном и Албоном
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отметил, что его команда не рассматривала вариант с приглашением Себастьяна Феттеля, так как у австрийского коллектива уже есть действующие контракты с действующими гонщиками.

«Я регулярно разговариваю по телефону с Феттелем, мы обмениваемся идеями. Я категорически исключаю его переход в «Ред Булл» на следующий сезон. У нас есть контракты с Максом Ферстаппеном и Александером Албоном. Насколько реально, что Себ может получить место в «Мерседесе» или «Астон Мартине»? Давайте подождём и посмотрим, как будет развиваться ситуация. Как вы слышали, там могут последовать громкие кадровые перестановки.

Останется ли «Мерседес» в Формуле-1 в 2021 году? Если да, это будет прекрасно. Мы хотим их побить. И если они уйдут, мы будем бороться с другой командой», — приводит слова Марко австрийский портал Sport24.

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