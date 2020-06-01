Марко – о Феттеле: у «Ред Булл» есть контракты с Ферстаппеном и Албоном

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отметил, что его команда не рассматривала вариант с приглашением Себастьяна Феттеля, так как у австрийского коллектива уже есть действующие контракты с действующими гонщиками.
«Я регулярно разговариваю по телефону с Феттелем, мы обмениваемся идеями. Я категорически исключаю его переход в «Ред Булл» на следующий сезон. У нас есть контракты с Максом Ферстаппеном и Александером Албоном. Насколько реально, что Себ может получить место в «Мерседесе» или «Астон Мартине»? Давайте подождём и посмотрим, как будет развиваться ситуация. Как вы слышали, там могут последовать громкие кадровые перестановки.
Останется ли «Мерседес» в Формуле-1 в 2021 году? Если да, это будет прекрасно. Мы хотим их побить. И если они уйдут, мы будем бороться с другой командой», — приводит слова Марко австрийский портал Sport24.
- 1 июня 2020
-
14:22
-
13:37
-
13:10
-
12:35
-
11:53
-
11:24
-
10:18
-
09:00
-
01:11
-
00:17
- 31 мая 2020
-
23:43
-
21:44
-
19:21
-
17:51
-
16:29
-
15:49
-
14:40
-
13:57
-
12:01
-
10:59
-
09:58
-
00:46
- 30 мая 2020
-
23:04
-
22:00
-
21:01
-
18:57
-
18:47
-
18:25
-
16:56
-
15:54
-
14:59
-
13:38
-
12:58
-
11:58
-
10:57