Ферстаппен: даже если не стану чемпионом, не скажу, что моя карьера ничего не стоит

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил, что никогда не утверждал, будто его карьера ничего не будет стоить, если он не станет чемпионом мира в Формуле-1.
«Это категорически неверно. Чтобы завоевать титул, нужна ещё и удача. Вы должны оказаться в нужной команде в нужное время. Поэтому я не стал бы говорить, что моя карьера ничего не стоит, даже если никогда не стану чемпионом мира», — приводит слова Ферстаппена GPblog.
Ферстаппен за пять сезонов набрал 948 очков, 31 раз поднимался на подиум и одержал победы в 8 гонках. Кроме того на его счету два поула и 4 быстрейших круга.
Ранее предположение, что у Макса будет больше шансов выиграть короткий чемпионат 2020 года, чем у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, высказал известный журналист Питер Уиндзор.
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