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Ферстаппен: даже если не стану чемпионом, не скажу, что моя карьера ничего не стоит

Ферстаппен: даже если не стану чемпионом, не скажу, что моя карьера ничего не стоит
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил, что никогда не утверждал, будто его карьера ничего не будет стоить, если он не станет чемпионом мира в Формуле-1.

«Это категорически неверно. Чтобы завоевать титул, нужна ещё и удача. Вы должны оказаться в нужной команде в нужное время. Поэтому я не стал бы говорить, что моя карьера ничего не стоит, даже если никогда не стану чемпионом мира», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Ферстаппен за пять сезонов набрал 948 очков, 31 раз поднимался на подиум и одержал победы в 8 гонках. Кроме того на его счету два поула и 4 быстрейших круга.

Ранее предположение, что у Макса будет больше шансов выиграть короткий чемпионат 2020 года, чем у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, высказал известный журналист Питер Уиндзор.

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