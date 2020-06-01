Марко – о скандале с Абтом: он не был быстр ни в виртуальных, ни в реальных гонках

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал увлечение своего пилота Макса Ферстаппена симрейсингом. При этом специалист отметил, что скандал, разразившийся вокруг жульничества Даниэля Абта в виртуальной гонке Формулы-Е, и его последующее отчисление из команды Audi не имеют значения, так как немец всё равно не был быстр на реальной трассе.
«Ферстаппен в хорошей форме. Он смог потренироваться на настоящих гоночных трассах на частных автомобилях. Макс в порядке и рвётся в бой. Симрейсинг, которым он заминался во время паузы, всё-таки не является истинным спортом. Хотя это доставляло ему настоящее удовольствие.
Говорите, что для Даниэля Абта это оказалось больше, чем просто развлечением? Он плохой пример. Абт не был быстр ни в виртуальных гонках, ни за рулём настоящего болида», — приводит слова Марко австрийский портал Sport24.
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