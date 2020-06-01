Даннер: все пилоты Формулы-1 отчасти рента-драйверы

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт RTL Кристиан Даннер считает, что нельзя вешать на пилотов ярлык «рента-драйвера».
«Деньги всегда были важны в Формуле-1, но я не считаю, что это сейчас повлияет на подписание контрактов с гонщиками. Ситуация сейчас крайне стабильная, как и в прошлые годы. Тех пилотов, которые уйдут, заменят другие талантливые гонщики. Не нужно называть рента-драйверами Лэнса Стролла и Николаса Латифи. Латифи в прошлом году стал вице-чемпионом Формулы-2, а Стролл в 2016 году выиграл Формулу-3. Это отличные пилоты.
Никита Мазепин смог впечатлить «Мерседес» работой на тестах и на симуляторе, а Чжоу Гуанью стал лучшим новичком Формулы-2 в 2019-м. Все пилоты Формулы-1 отчасти рента-драйверы. За Феттеля до Формулы-1 платила компания «Ред Булл», Хэмилтона с картинга финансировал «Макларен». Неважно, кто за твоей спиной — богатые родители или крупная компания. У Мика Шумахера тоже много спонсоров в Формуле-2», — приводит слова Даннера Grand.PX.
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