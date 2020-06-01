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Марко: если «Мерседес» уйдёт, то на их месте будет другая команда, с теми же ресурсами

Марко: если «Мерседес» уйдёт, то на их месте будет другая команда, с теми же ресурсами
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился своим мнением о ситуации в «Мерседесе» и возможном уходе немецкой команды из Формулы-1.

«Переход Феттеля в «Мерседес»? Давайте просто подождём и посмотрим, что происходит в команде. Я слышал, что сейчас там очень много работы с персоналом. Останется ли «Мерседес» в Формуле-1? Если да, то это очень хорошо. Но если их не будет, то останется другая команда с такими же ресурсами. Я бы предпочёл не быть участником спекуляций о возможном слиянии «Мерседеса» и «Астон Мартин», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

Напомним, ранее в прессе появилась информация о возможном уходе «Мерседеса» из Формулы-1 в качестве заводской команды. В немецкой команде опровергли эту информацию.

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