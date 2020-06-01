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«Как ограбление поможет вернуть Флойда?» Никита Мазепин высказался о беспорядках в США

«Как ограбление поможет вернуть Флойда?» Никита Мазепин высказался о беспорядках в США
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин прокомментировал ситуацию с беспорядками в США. Мазепин выразил недоумение в связи с тем, как далеко зашла ситуация.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

В связи с этим США были охвачены волной беспорядков.

«Каким образом ограбление магазина «Найк» поможет вернуть Флойда?» — написал в своём «инстаграме» Никита Мазепин.

Фото: «Инстаграм» Никиты Мазепина

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