Хорнер: я был невероятно зол на Ферстаппена и Риккардо после гонки в Баку в 2018-м
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вспомнил эпизод на Гран-при Азербайджана 2018 года, когда пилоты его команды Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо столкнулись и оба сошли.
«Помню, насколько я был зол на обоих пилотов после их столкновения в Баку в 2018 году. Эдриан Ньюи был там и в тот раз он действительно испугался. Оба пилота смотрели на меня, как на сильно разозлившегося учителя. Я же злился только потому что мы потеряли очень много очков. Более того, иногда мы видим, как между пилотами начинают возникать более серьёзные конфликты. К счастью, тогда этого не случилось», — приводит слова Хорнера Planet F1.
Риккардо покинул команду по окончании сезона 2018 года и перешёл в «Рено». В 2021 году Даниэль станет пилотом «Макларена».
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