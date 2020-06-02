Стало известно название второго этапа Формулы-1 в Австрии

Формула-1 начнёт сезон-2020 в начале июля с двух этапов на «Ред Булл Ринге». Первый из них будет называться Гран-при Австрии, а второй – Гран-при Штирии. Об этом сообщает SoyMotor.
Штирия — одна из девяти федеральных земель Австрии, расположенная на юго-востоке страны. Именно на её территории находится город Шпильберг, близ которого состоятся этапы Формулы-1.
В разное время Формула-1 проводила вторые гонки в Испании, Великобритании, Германии – все эти этапы получали статус Гран-при Европы.
После двух этапов на «Ред Булл Ринге» в календаре Формулы-1 запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа в Великобритании и ещё один в Испании. Название для второй гонки в Британии пока не выбрано. Ранее были предложения назвать его Гран-при Сильверстоуна или даже Гран-при Стирлинга Мосса.
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