Стало известно название второго этапа Формулы-1 в Австрии

Формула-1 начнёт сезон-2020 в начале июля с двух этапов на «Ред Булл Ринге». Первый из них будет называться Гран-при Австрии, а второй – Гран-при Штирии. Об этом сообщает SoyMotor.



Штирия — одна из девяти федеральных земель Австрии, расположенная на юго-востоке страны. Именно на её территории находится город Шпильберг, близ которого состоятся этапы Формулы-1.



В разное время Формула-1 проводила вторые гонки в Испании, Великобритании, Германии – все эти этапы получали статус Гран-при Европы.



После двух этапов на «Ред Булл Ринге» в календаре Формулы-1 запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа в Великобритании и ещё один в Испании. Название для второй гонки в Британии пока не выбрано. Ранее были предложения назвать его Гран-при Сильверстоуна или даже Гран-при Стирлинга Мосса.

Одну из гонок Формулы-1 в Сильверстоуне могут назвать Гран-при Стирлинга Мосса