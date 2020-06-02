Бинотто: «Феррари» поставила коллективный интерес выше индивидуального

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал новость об утверждении Формулой-1 календаря первых восьми этапов сезона, а также рассказал, что «Скудерия» поставила коллективный интерес выше собственного при внесении поправок в финансовый регламент.

«Для итальянцев спорт – это страсть и важная часть повседневной жизни. Его возобновление – не только знак оптимизма, но шаг на пути к возращению к нормальной жизни.



Во время пандемии интернет позволил нам оставаться на связи с нашими коллегами и продолжить работу в эти трудные месяцы. Нам пришлось принять важные решения не только для нашей команды, но и для всего чемпионата. В краткосрочной и среднесрочной перспективе было отнюдь не легко пойти на некоторые шаги. Но «Феррари» действовала с ответственностью как перед своим персоналом, так и перед Формулой-1 в целом. Мы поставили коллективный интерес выше индивидуального.

Технология, которая помогла нам в последние недели, безусловно, не может заменить общение с людьми. Если я и скучал по чему-то больше всего на свете, то это возможность лично поговорить с коллегами в офисе или на заводе, а не обмениваться сообщениями с ближайшими сотрудниками через экран компьютера. Уже несколько недель в Маранелло кипит работа, и, хотя многие всё ещё находятся на удалёнке, очень приятно иметь возможность быть вместе с нашими сотрудниками», — приводит слова Бинотто La Gazzetta dello Sport.