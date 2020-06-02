В Формуле-1 ответили критикам, которые выступают против старта сезона в июле

Пресс-служба Формулы-1 на официальном сайте чемпионата разместила ответы на самые популярные вопросы о старте нового сезона. Одним из них оказался вопрос о том, не слишком ли ранняя дата выбрана для начала чемпионата.

«В Формуле-1 уверены, что план по началу сезона в июле верен. Проблем и рисков с вопросами безопасности, тестирования, переездов, логистики и других процедур не возникнет.

Миллионы людей по всему миру, включая правительства стран, стремятся к возвращению прямых трансляций спортивных событий, это придаст моральных сил болельщикам и обществу. В Формуле-1 убеждены, что сезон можно будет безопасно начать наряду с другими видами спорта», — говорится в заявлении.

Напомним, сегодня, 2 июня, Формула-1 представила официальный календарь европейской части чемпионата. Как и ожидалось, сезон стартует 5 июля гонкой в Австрии.