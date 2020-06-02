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Петруччи покинет «Дукати» после сезона-2020

Петруччи покинет «Дукати» после сезона-2020
Авто / Мотогонки 0

Мотогонщик Данило Петруччи сообщил, что покинет команду «Дукати» после сезона-2020. По словам итальянца, руководство коллектива приняло решение не продлевать с ним сотрудничество.

«В „Дукати“ решили не продлевать наши отношения. Конечно, я разочарован. Но моя цель — остаться в MotoGP. Год назад я выиграл этап, так что мне бы хотелось продолжать выигрывать. Я благодарен команде за опыт. У меня остаётся год по контракту, и мы можем получить удовольствие. Убеждён и надеюсь, что чемпионат начнётся в скором времени», — приводит слова Петруччи французская редакция Motorsport.

Не исключено, что Петруччи продолжит карьеру в MotoGP в составе команды Aprillia. Минувший сезон Данило завершил на шестом месте в общем зачёте, набрав 176 очков.

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