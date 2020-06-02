В Формуле-1 не было противников возобновления сезона

Пресс-служба Формулы-1 разместила на официальном сайте чемпионата ответы на самые популярные вопросы о старте нового сезона. Как говорится в заявлении, среди участников и организаторов чемпионата не нашлось никого, кто был бы против возобновления гонок.

«Старт сезона поддерживался всеми. Всё планировалось вместе с ФИА, командами, пилотами, промоутерами, партнёрами и правительствами. Все полностью поддержали план и выразили уверенность в том, что все принятые нами меры безопасности сработают», — говорится сообщении, опубликованном на официальном сайте чемпионата.

Напомним, сегодня, 2 июня, Формула-1 представила официальный календарь европейской части чемпионата. Как и ожидалось, сезон стартует 5 июля гонкой в Австрии. Там пройдут две гонки.