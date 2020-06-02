Идея гонок Формулы-1 с реверсивной стартовой решёткой окончательно провалилась

Глава Liberty Media Чейз Кэри признал, что идея гонок с реверсивной стартовой решёткой, которые планировалось провести на этапах Формулы-1 в Австрии и Великобритании, окончательно провалилась.
«Мы будем продолжать поиск идей. Мы хотим быть уверенными, что никаких хитроумных новинок не будет. В последние пару лет у нас были обсуждения по поводу того, стоит ли вносить изменения.
Сейчас мы говорили об этом в контексте проблемы пандемии коронавируса. У нас имелся вариант с гонками с реверсивной стартовой решёткой в Австрии и Великобритании. Но не все команды устроило это предложение, между тем внесение таких изменений требует единогласного решения.
Мы вносим изменения фактически в реальном времени, но мы не перестанем работать над новыми идеями. Мы хотим быть уверенными, что это не будет выглядеть как какая-то уловка. Формула-1 — отличный спорт с отличной историей и личностями и мы уважаем это", — приводит слова Кэри официальный сайт Формулы-1.
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