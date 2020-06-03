Компания, снявшая пародию на Ферстаппена, не будет возмещать ему ущерб

Апелляционный суд Амстердама 2 июня постановил, что онлайн-супермаркет Picnic не должен возмещать гонщику Формулы-1 Максу Ферстаппену ущерб за использование его двойника в видео, размещенном на «Фейсбуке» в 2016 году. Об этом сообщает NL Times.
В вердикте отмечается, что в ролике не было никакого нарушения портретного права, поскольку компания использовала актёра, а не задействовала самого Ферстаппена. Кроме того, видео было пародией на рекламу, в которой сам Макс снимался для сети супермаркетов Jumbo.
Апелляционное постановление отменяет предыдущее решение суда Амстердама, принятое в 2018 году. Тогда было установлено, что Picnic нарушил авторское право Ферстаппена, и обязал интернет-супермаркет выплатить пилоту «Ред Булл» 150 тысяч евро в качестве компенсации. Обе стороны обжаловали это решение. Picnic настаивал на его полной отмене, а Ферстаппен – на том, что сумма компенсации слишком мала.
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