Сайнс: в контракте указано, что «Феррари» превыше гонщика, и ни слова про второго пилота

Испанец Карлос Сайнс заявил, что уходит из «Макларена» в «Феррари» вовсе не на роль второго пилота. При этом он отметил, что готов к давлению, которое на него будут оказывать в «Скудерии», и к внутрикомандному соперничеству с Шарлем Леклером.



«Я не подписал ничего, где бы говорилось о роли второго пилота. В моём контракте с «Феррари», как и во всех прежних соглашениях, указано, что команда превыше гонщика. Но там нет ни слова о номере два или что кто-то получит поддержку.

Что я точно знаю, так это то, что отдам всё для «Феррари». Всё, что им нужно и даже больше, лишь бы постараться победить. Мне плевать на цвет машины.



Я отношусь ко всем гонщикам одинаково, мы все соперники. Если будет сложная ситуация, приму правильное решение, не волнуйтесь. Я знаю, что в «Феррари» давление выше, чем в других командах, но думаю, что готов принять этот вызов», — приводит слова Сайнса Planet F1.