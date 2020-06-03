Дизайнеры показали, как может выглядеть болид «Уильямса» без титульного спонсора

Дизайнеры Sky Sports решили показать, как может выглядеть ливрея болидов «Уильямса» после того, как команда расторгла соглашение с титульным спонсором ROKiT.

В «Уильямсе» официально не комментировали причины, по которым решили прекратить сотрудничество с ROKiT, но обещали представить новую ливрею до старта сезона. При этом в команде не стали уточнять, какие цвета планируют использовать.

Фото доступно на странице Sky Sports в «Твиттере».

Ранее появилась информации, что в «Уильямсе» после аудита готовы продать значительную часть своих акций, но, по уточнениям самой команды, речь может идти даже о всей компании Williams Grand Prix Holding.



За прошедший год убытки «Уильямса» составили 13 млн футов. Позапрошлый сезон команда закончила в плюсе. Тогда прибыль составила 12,9 млн фунтов.