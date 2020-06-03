Хорнер опасается, что Ф-1 может превратиться в «чемпионат мира по бухгалтерскому учёту»

Хотя руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и отметил, что Формула-1 станет более сильной после введения лимита на бюджеты, он опасается, что «Королевские гонки» могут превратиться в «чемпионат мира по бухгалтерскому учёту».



«Введение финансовых ограничений было необходимо для долгосрочного выживания нашего спорта. Проделано много работы, в том числе и тремя топ-командами, для достижения оптимального потолка. В «Ред Булл» поддержали этот процесс, мы применили прагматичный подход на благо Формулы-1. Было нелегко пойти на уступки в некоторых областях.



Думаю, в целом Ф-1 станет сильнее после изменений финансовых правил. Но есть ещё масса деталей, над которыми нужно тщательно работать. Реальный бюджет будет крайне трудно отслеживать. Есть много деталей, например колебания курса валют. Это сложный набор правил, и неизбежно проявятся некоторые вещи, о которых мы не думали на ранних этапах. Они потребуют дополнительного разъяснения.

Контроль очень сложный. У команд разные структуры, подразделения и источники финансирования. Особенно это касается автопроизводителей. Нам нужно будет очень сильно полагаться на ФИА в том, что финансовый регламент не нарушается. Я просто надеюсь, что мы не станем участниками чемпионата мира по бухгалтерскому учёту, а всё-таки будем определять сильнейших на трассе», — приводит слова Хорнера Planet F1.