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Представитель «Феррари» предложил изменить правила работы с аэродинамической трубой

Представитель «Феррари» предложил изменить правила работы с аэродинамической трубой
Авто / Формула-1 0

Неназванный представитель «Феррари» выразил мнение, что руководству ФИА и Формулы-1 стоит частично пересмотреть правила по бюджетным лимитам и ограничениям для команд в работе с аэродинамической трубой.

«Было бы лучше привязать бонус для работы в аэродинамической трубе к бюджету, а не к позиции в чемпионате. Тем, у кого меньше денег, следует разрешить больше работать над аэродинамикой. Иначе сейчас некоторые команды могут задаваться вопросом, не лучше ли им финишировать девятыми, а не восьмыми, в Кубке конструкторов, чтобы получить больше времени для продувки в аэродинамической трубе болида 2022 года», — приводит слова представителя «Феррари» GrandPX.

Напомним, что работа в аэродинамической трубе с машинами нового поколения официально запрещена до февраля 2021 года.

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