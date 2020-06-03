Вольф объяснил, почему «Мерседес» был против гонок с реверсивной стартовой решёткой

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему он выступил против идеи проводить субботнюю гонку с обратной стартовой решёткой вместо квалификации.



«Похоже, что в Формуле-1 есть закономерность — мы откапываем старые идеи, которые ранее были тщательно проанализированы и отклонены. В итоге кто-то думает, что это здорово, и снова выносит их на повестку дня.



Почему „Мерседес“ был против? Первое — я считаю, что в Формуле-1 должен побеждать лучший пилот в лучшей машине. Нам не нужны трюки, чтобы сделать более захватывающие гонки. Во-вторых, я знаю по гонкам туринга, что полезнее становится стратегия, когда одна гонка влияет на стартовое поле другой гонки. Представьте, что один из гонщиков не очень хорошо выступает в первый уик-энд в Шпильберге и в итоге вы решаете сойти и получить болид, который будет стартовать с поула в следующий раз. И если эта машина будет на поуле, то она определённо финиширует первой, будет на поуле в воскресенье и выиграет гонку. В середине пелотона будут машины, которые будут обороняться до последнего, и для более быстрых машин позади это будет означать риск не финишировать, что может повлиять на чемпионат.



И, наконец, с точки зрения производительности, кто бы ни был быстрейшей командой, несправедливо по отношению к ним — вторая и третья команды просто будут стартовать впереди. В итоге это становится оппортунизмом, чтобы дать некоторым командам преимущество. Сейчас не время экспериментировать с вещами, которые не получили фанатского одобрения — в опросе только 15% болельщиков проявили интерес к гонкам с реверсивной решёткой», — приводит слова Тото Вольфа The Race.