Экклстоун мог продать Формулу-1 владельцам ChampCar в 1998 году

Бывший исполнительный директор серии CART Эндрю Крэйг рассказал, как в 1998 году компания могла выкупить Формулу-1 у Берни Экклстоуна с целью объединения чемпионатов.



«Являясь публичной компанией, вы должны с умом тратить средства. Мы же тратили очень много. У нас на счетах было свыше $ 100 млн. Мы искали возможность инвестировать в другие гоночные серии, думали даже о Формуле-1, если бы она была выставлена на продажу. Я хорошо знал Берни Экклстоуна, так что мы договорились о встрече в Лондоне, чтобы обсудить сделку по покупке Формулы-1. Я думаю, что Берни просто хотел послушать, что мы предложим, в итоге мы никогда не обсуждали конкретные цифры. Он пообещал прислать нам требования, но в итоге этого не произошло и мы просто ушли. Думаю, если бы мы дали ему чек на пару миллиардов, то он мог бы и согласиться», — приводит слова Крэйга Forbes.