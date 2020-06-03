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В «Мерседесе» рассказали о первой версии системы DAS, которую попросила переделать ФИА

В «Мерседесе» рассказали о первой версии системы DAS, которую попросила переделать ФИА
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал о деталях разработки системы DAS.

«Мы хотели использовать DAS ещё в 2019 году. Тогда и показали свои идеи ФИА, объяснили позицию, почему считаем систему легальной. В итоге эксперты согласились, пусть и с трудом. Но их не устроило исполнение — движение колёс обеспечивалось рычагом на руле. Тогда они сказали, что нам нужно сделать так, чтобы руль двигался целиком вместе с рулевой колонкой. Они добавили, что в таком случае система будет очень громоздкой и мы не будем больше им докучать.

Но наш главный конструктор принял этот вызов. Он с первого взгляда способен оценить, можно ли реализовать проект. Собрал инженеров, и они придумали несколько вариантов DAS. Мы выбрали лучший, и через год система появилась на болидах на тестах в Барселоне», — приводит слова Джеймса Эллисона The Race.

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