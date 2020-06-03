Глок: болид «Тойоты» 2010 года превосходил машину «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок считает, что в 2010 году «Тойота» могла бороться за титул, если бы не ушла из чемпионата.



«Не могу сказать, стал ли бы чемпионом, потому что не знаю ответа. Но в 2010 году новый болид подходил бы моему стилю пилотирования гораздо лучше. Мы постепенно шли в сторону моих предпочтений, потому что у Ярно Трулли очень специфический стиль. Со слов инженеров, которые из „Тойоты“ перешли в „Феррари“, наш болид по аэродинамическим характеристикам превосходил „Феррари“ на момент, когда „Тойота“ решила покинуть чемпионат. В 2010 году мы могли сделать отличный шаг вперёд.



Знал, что наши инженеры сумели найти решение, чтобы улучшить двигатель. У нас мог быть отличный болид. Не знаю, хватило бы этого для титула, но машина у нас и правда должна была быть отличной», — приводит слова Тимо Глока Motorsport-Total.