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Глок: болид «Тойоты» 2010 года превосходил машину «Феррари»

Глок: болид «Тойоты» 2010 года превосходил машину «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок считает, что в 2010 году «Тойота» могла бороться за титул, если бы не ушла из чемпионата.

«Не могу сказать, стал ли бы чемпионом, потому что не знаю ответа. Но в 2010 году новый болид подходил бы моему стилю пилотирования гораздо лучше. Мы постепенно шли в сторону моих предпочтений, потому что у Ярно Трулли очень специфический стиль. Со слов инженеров, которые из „Тойоты“ перешли в „Феррари“, наш болид по аэродинамическим характеристикам превосходил „Феррари“ на момент, когда „Тойота“ решила покинуть чемпионат. В 2010 году мы могли сделать отличный шаг вперёд.

Знал, что наши инженеры сумели найти решение, чтобы улучшить двигатель. У нас мог быть отличный болид. Не знаю, хватило бы этого для титула, но машина у нас и правда должна была быть отличной», — приводит слова Тимо Глока Motorsport-Total.

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