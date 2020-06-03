Глок: болид «Тойоты» 2010 года превосходил машину «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок считает, что в 2010 году «Тойота» могла бороться за титул, если бы не ушла из чемпионата.
«Не могу сказать, стал ли бы чемпионом, потому что не знаю ответа. Но в 2010 году новый болид подходил бы моему стилю пилотирования гораздо лучше. Мы постепенно шли в сторону моих предпочтений, потому что у Ярно Трулли очень специфический стиль. Со слов инженеров, которые из „Тойоты“ перешли в „Феррари“, наш болид по аэродинамическим характеристикам превосходил „Феррари“ на момент, когда „Тойота“ решила покинуть чемпионат. В 2010 году мы могли сделать отличный шаг вперёд.
Знал, что наши инженеры сумели найти решение, чтобы улучшить двигатель. У нас мог быть отличный болид. Не знаю, хватило бы этого для титула, но машина у нас и правда должна была быть отличной», — приводит слова Тимо Глока Motorsport-Total.
- 3 июня 2020
-
20:51
-
20:12
-
18:56
-
18:33
-
16:41
-
15:58
-
15:19
-
15:04
-
12:20
-
11:39
-
11:25
-
10:33
-
10:06
-
09:48
-
09:00
-
00:59
-
00:18
- 2 июня 2020
-
22:59
-
21:59
-
20:57
-
19:57
-
18:53
-
17:57
-
17:04
-
16:39
-
14:46
-
14:19
-
12:15
-
11:51
-
11:14
-
10:32
-
09:00
-
00:57
- 1 июня 2020
-
23:45
-
22:45