Вольф: посмеялись с Каллениусом, когда появились слухи о том, что у нас плохие отношения

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слухи о своём возможном уходе из команды и о плохих отношениях с руководством «Даймлера» в лице Олы Каллениуса.
«Я действительно горд тем, что мы переводили старших членов команды на более высокие должности. Мне посчастливилось быть у руля «Мерседеса» с 2014 года. Мне нравятся общение и работа с моими друзьями как в команде Формулы-1, так и в «Даймлере». Это то, что я не хотел бы терять. Но я должен сомневаться в себе. Я не хочу становиться руководителем команды, который идёт от хорошего к хорошему, при этом не понимая, что, возможно, он не даёт команде столько, сколько было в начале. Я могу многое добавить, но я обдумываю своё будущее.
Я обсуждаю это с Олой Каллениусом. У нас не обычный трудовой договор, он включает в себя владение акциями, и мы в процессе работы над нашим совместным будущим. Я не хочу придерживаться какой-то конкретной формулировки о должности. Я ещё не принял никакого решения, потому что в данный момент мы ещё даже не вернулись к гонкам.
Цетше и Каллениус — разные люди, но у меня с обоими отличные рабочие отношения. Более того, мы друзья. Мы с Олой посмеялись, когда появились слухи о том, что у нас плохие отношения. Мы говорим по телефону много раз на неделе, и он очень вовлечён в процесс. Я купил акции «Астон Мартин» на будущее в качестве финансовой инвестиции. Я верю в наш бренд и уверен, что стратегия, которую мы используем, имеет смысл. Я по-прежнему в «Мерседесе», я руководитель команды и я акционер команды. Мои планы связаны с «Мерседесом», и я собираюсь остаться здесь», — приводит слова Тото Вольфа The Race.
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