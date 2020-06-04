Алексей Попов раскритиковал Формулу-1 за отсутствие экспериментов с форматом Гран-при

Российский комментатор Алексей Попов прокомментирвоал решение Формулы-1 отказаться от идеи проведения гонок с реверсивной стартовой решёткой на вторых этапах в Австрии и Великобритании.



«На первых восьми гонках — точь в точь обычный формат. Всё те же три сеанса заездов, всё те же четыре часа тренировок до квалификации. Даже во вторых гонках на той же трассе. А то вдруг кто-то не успеет настроить как надо. А что-то новое — это нет, это пусть NASCAR пробует», — написал Попов в своём «инстаграме».



Напомним, изначально руководство Формулы-1 планировало провести гонки с реверсивным стартом на этапах в Австрии и Великобритании. По плану, вместо привычной субботней квалификации должна была пройти спринтерская гонка с реверсивным стартом, в таком случае с первой позиции будут стартовать пилоты «Уильямса», а с последнего — «Мерседеса».



Для принятия изменений в регламент было необходимо согласие всех 10 команд, однако в итоге «Мерседес» высказался против и идея провалилась.