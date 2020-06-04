Ральф Шумахер – о здоровье Михаэля: мы ничего не скажем

Ральф Шумахер заявил, что не нарушит молчания, когда его вновь спросили о состоянии здоровья его брата, семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.
«Мы вместе с семьёй договорились, что ничего не скажем по этому вопросу», — ответил Ральф.
Фамилия Шумахер является знаковой для Формулы-1, сын Михаэля Мик в настоящее время готовится к потенциальному гоночному дебюту в «Королевских гонках». Многие утверждают, что в скором времени он займёт место в болиде «Альфа Ромео». Сын Ральфа Давид участвует в Формуле-3.
Комментатор немецкой телекомпании RTL недавно провозгласил: «Шумахер вернулся в Формулу-1». Это случилось, когда 18-летний Давид выступал за «Рейсинг Пойнт» в виртуальном Гран-при.
«Шумахер вернулся в Формулу-1» — звучало забавно, и мы все посмеялись над этим. Я думаю, что это отличное развлечение, и не такое уж простое для парней, которые занимаются им. Но, по большому счёту, это лишь игра», — приводит слова Ральфа GrandPX.
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