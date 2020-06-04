Россия может принять сразу два этапа Формулы-1, возможны гонки в Имоле и Индианаполисе

Руководство Формулы-1 продолжает формировать календарь сезона-2020 после объявления расписания первых восьми Гран-при. По информации Auto Motor und Sport, после Гран-при Италии руководство чемпионата рассчитывает провести ещё две гонки в Европе, так как это проще всего с точки зрения логистики. На два слота претендуют три трассы — в Имоле, Муджелло и Хоккенхайме. Учитывая, что Италия и так гарантированно примет один этап, скорее всего, слоты займут «Хоккенхаймринг» и только одна из итальянских трасс.



Проведение этапов на уличных трассах в Сингапуре и Баку маловероятно. Может быть отменён и Гран-при Японии, так как власти страны не хотят открывать границы для иностранцев до марта 2021 года. Также под сомнением Гран-при Вьетнама: если запланировать его на осень, то затем пройдёт не слишком много времени до весеннего этапа 2021 года.



В то же время «Сочи Автодром» может принять сразу два Гран-при Формулы-1. Эпидемиологическая обстановка в Краснодарском крае относительно стабильная, при этом расположение трассы внутри Олимпийского парка и многочисленные гостиницы в Адлере и Сочи легко позволят соблюдать требования медиков. В связи с этим руководство Ф-1 ведёт обсуждения с российскими организаторами.

Необычный календарь Формулы-1 — удар по фавориту. «Мерседесу» наконец грозит поражение Доминирование 2019 года не должно повториться. Первые три Гран-при — то, что доктор прописал.

Практически гарантировано проведение Гран-при Бахрейна (в случае необходимости двух) и финального этапа в Абу-Даби. В то же время нет ясности с гонками в Америке. Организаторы Гран-при Мексики и Гран-при Бразилии уже заявили о намерении провести этапы, однако в их странах продолжает бушевать эпидемия коронавируса.



Наконец, сложная ситуация с Гран-при США, так как у владельцев «Трассы Америк» возникли финансовые проблемы — автодром уже отказался от этапа IndyCar. Как предполагают немецкие журналисты, Ф-1 могла бы перенести Гран-при США из Остина в Индианаполис, который в этом году примет не только «Инди-500», но и сразу две гонки на дорожной версии трассы.