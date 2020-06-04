Менеджер «Альфа Ромео»: у Леклера скорость Кими, а подход к работе, как у Михаэля Шумахера

Тим-менеджер «Альфа Ромео» и «Заубера» Беат Цендер рассказал, какие общие черты объединяют Шарля Леклера с Михаэлем Шумахером и Кими Райкконеном.



«Было очень интересно снова работать с молодым пилотом. Мы долгое время практиковали этот подход в «Заубере», но с тех пор у нас не было поистине уникального гонщика. Я никогда раньше не видел такого пилота, как Шарль. Он стал настоящей наградой для команды после трудных времён.

С точки зрения скорости можно сравнить его с Кими Райкконеном и, кроме того, у него подход к работе, как у Михаэля Шумахера. Дайте ему хорошую машину, и он обязательно станет чемпионом мира», — приводит слова Цендера GPblog.

Напомним, Леклер после удачного сезона-2018 в «Альфа Ромео» подписал контракт с командой «Феррари» и занял место Райкконена.