Гасли и Перес дебютируют в виртуальном Гран-при Азербайджана

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала список пилотов, которые 7 июня примут участие в виртуальном Гран-при Азербайджана. Соревнования пройдут на базе игры F1 2019.

Своё участие уже подтвердили восемь действующих гонщиков. В гонке дебютируют Пьер Гасли («Альфа Таури») и Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»). Кроме того на старт виртуального заезда выйдут: Александер Албон («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари») Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), Ландо Норрис («Макларен»), Джордж Расселл и Николас Латифи (оба – «Уильямс»).

Вместе с профессиональными пилотами в заездах примут участие приглашённые звёзды. Напарником Гасли станет вратарь футбольного «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, компанию Джовинацци составит голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.



Виртуальный Гран-при начнётся 7 июня в 20:00 мск. Сначала гонщики проведут квалификацию, а затем гонку.