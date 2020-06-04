Гасли и Перес дебютируют в виртуальном Гран-при Азербайджана

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала список пилотов, которые 7 июня примут участие в виртуальном Гран-при Азербайджана. Соревнования пройдут на базе игры F1 2019.
Своё участие уже подтвердили восемь действующих гонщиков. В гонке дебютируют Пьер Гасли («Альфа Таури») и Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»). Кроме того на старт виртуального заезда выйдут: Александер Албон («Ред Булл»), Шарль Леклер («Феррари») Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), Ландо Норрис («Макларен»), Джордж Расселл и Николас Латифи (оба – «Уильямс»).
Вместе с профессиональными пилотами в заездах примут участие приглашённые звёзды. Напарником Гасли станет вратарь футбольного «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, компанию Джовинацци составит голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа.
Виртуальный Гран-при начнётся 7 июня в 20:00 мск. Сначала гонщики проведут квалификацию, а затем гонку.
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