Экс-владельца «Форс Индии» Маллью экстрадируют из Великобритании

Бывший владелец «Форс Индии» Виджай Маллья в ближайшее время будет экстрадирован из Великобритании в Индию. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на представителя властей.
Бизнесмен проиграл апелляцию в Верховном суде Великобритании, и теперь все юридические формальности для его экстрадиции считаются улаженными. Источник не сообщает, когда именно Маллья будет отправлен в Индию. По его словам, это может произойти в любое время, даже в ближайшие дни.
На родине бизнесмен обвиняется в неуплате государственных кредитов в размере 1 млрд фунтов. Правительство Индии несколько раз требовало экстрадиции Малльи из Великобритании и 10 декабря 2018 года наконец добилось положительного для себя решения. Постановление было подтверждено Министерством внутренних дел Соединённого Королевства.
Напомним, Маллья продал «Форс Индию» в ходе сезона-2018 консорциуму во главе с канадским миллиардером Лоуреном Строллом.
Маллья проживает в Великобритании с 2016 года, когда был аннулирован его индийский паспорт.
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