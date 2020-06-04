«Мы готовы». В Сочи отреагировали на слухи о проведении сразу двух этапов Формулы-1

Пресс-служба компании-промоутера Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» ответила на вопросы «Чемпионата», подтвердив, что в теории «Сочи Автодром» может принять сразу два этапа в сезоне-2020.
— Сообщают, что Формула-1 обсуждает с «Росгонками» возможность проведения двух гонок в Сочи. Правда ли ведутся такие переговоры?
— В период нестабильной эпидемиологической ситуации мы постоянно находимся в тесном взаимодействии с коллегами из Формулы-1 и обсуждаем различные варианты проведения гоночного уик-энда в Сочи, в том числе и количества Гран-при. В случае необходимости мы готовы к проведению нескольких гонок. Сочи обладает великолепной инфраструктурой, а «Росгонки» как промоутер — достаточным опытом и человеческими ресурсами.
— Если вторая гонка состоится, то, очевидно, без какого-либо промоутерского взноса?
— Пока обсуждение возможности проведения сдвоенного этапа не носит предметный характер, однако это возможно.
— В случае с двумя гонками можно рассчитывать, что хотя бы одна из них пройдёт в ранее оговоренные даты?
— Такую возможность нельзя исключать. Для нас самым удобным вариантом было бы проведение гонки именно в заявленные ранее даты.
— Можете оценить шансы того, что на Гран-при России будут допущены зрители и журналисты?
— Окончательное решение будет принято после тщательного изучения и анализа текущей эпидемиологической ситуации в стране и мире. Мы очень хотим сохранить прежний формат гонки. Вместе с тем на российский этап приезжают и зарубежные туристы, поэтому мы продолжаем прорабатывать этот вопрос.
— Как сейчас идёт подготовка к этапу?
— Сейчас мы прорабатываем вопросы медицинского протокола, консультируемся с медицинскими экспертами РАФ, Роспотребнадзора и иными заинтересованными ведомствами, чтобы обеспечить максимальную безопасность участников и гостей гоночного уик-энда.
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