Тото Вольф: «Мерседесу» всё ещё нужно отыграть отставание от «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что его команде ещё предстоит поработать над тем, чтобы до старта сезона попытаться ликвидировать отставание от «Феррари» по мощности силовой установки.



«Двигатель «Феррари» был очень силён в прошлом сезоне. И я думаю, что мы ещё не видели реальной мощности их силовой установки на зимних тестах. Только после первой квалификации можно будет судить о реальной расстановке сил. Но я, как всегда, настроен пессимистично.

Нам всё ещё нужно отыграть отставание от «Феррари» и убедиться, что у нас есть надёжный и мощный двигатель. «Хонду» и «Рено» тоже нельзя сбрасывать со счетов. Потому что сейчас все примерно на одном уровне», — приводит слова Вольфа GPblog.



Напомним, специалисты «Скудерии» во время паузы нашли способ добавить мощности двигателю, заменив головки цилиндров и создав новое программное обеспечение. Таким образом, силовая установка «Феррари» будет выдавать на пике ту же производительность, что и в прошлом году, однако по сравнению с сезоном-2019 все элементы будут абсолютно легальными. В настоящий момент работы находятся на завершающем этапе.