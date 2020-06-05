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Марко: Феттель не позволил бы просто взять и переступить через себя

Марко: Феттель не позволил бы просто взять и переступить через себя
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о возможных причинах ухода Себастьяна Феттеля из «Феррари», а также отметил, что четырёхкратному чемпиону мира стоит взять годичную паузу.

«В «Феррари» существует серьёзное соперничество, но Себастьян не позволил бы просто взять и переступить через себя. Феттель не продлил свой контракт со «Скудерией», скорее всего, потому что не видел технических возможностей у итальянской команды, которые помогли бы ему завоевать ещё один титул чемпиона мира.

Если Феттель не получит место в «Мерседесе» на следующий сезон, годичная пауза будет иметь смысл. За это время можно оценить все перемены. В Формуле-1 появится целый новый набор правил и бюджетных ограничений. Команды ждёт полная реорганизация. Так что, думаю, он имеет шанс вернуться через год в команду-победительницу», — приводит слова Марко GPBlog.

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