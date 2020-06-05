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Вольф ожидает, что «Мерседес» подпишет контракт с Хэмилтоном после первых гонок сезона

Вольф ожидает, что «Мерседес» подпишет контракт с Хэмилтоном после первых гонок сезона
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф уверен, что в переговорах по новому контракту с Льюисом Хэмилтоном не возникнет проблем. Специалист ожидает, что сторонам удастся подписать соглашение уже после первых гонок сезона-2020.

«Соглашения с Льюисом пока нет, но мы построили доверительные отношения. Из-за пандемии у нас не было возможности общаться лично и обсуждать контракт. Мы работали вместе так много лет, и ни разу не возникло ситуации, когда нам пришлось бы копаться в деталях контракта, чтобы подписать его. Нам легко работать вместе. Когда мы снова сможем участвовать в гонках, посмотрим на срок действия контракта, права и цифры и, надеюсь, подпишем соглашение в ближайшее время после старта сезона.

Мы работаем вместе в течение восьми лет, поэтому нет необходимости заново изобретать контракты. У нас прочный фундамент. Когда партнёрство основано на доверии, вы знаете, что другая сторона не подведёт вас. Формула-1 — сложный бизнес, но верность и доверие являются важными ценностями, которыми мы живём каждый день», — приводит слова Вольфа Crash.net

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