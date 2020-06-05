Тото Вольф приобрёл 5% акций «Уильямса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф накануне выкупил 5% акций команды «Уильямс». Об этом сообщил известный журналист Питер Уиндзор.



«Приятно видеть, что вчера глава «Мерседеса» Тото Вольф выкупил пять процентов акций Williams F1. Впервые за долгое время команда может начать двигаться в правильном направлении», — написал Уиндзор на своей странице в «Твиттере».

Ранее появилась информации, что в «Уильямсе» после аудита готовы продать значительную часть своих акций, но, по уточнениям самой команды, речь может идти даже обо всей компании Williams Grand Prix Holding.



Кроме того, «Уильямс» расторгла соглашение с титульным спонсором ROKiT и к первому Гран-при сезона-2020 представит обновлённую ливрею для своих болидов.



За прошедший год убытки команды составили 13 млн футов. Позапрошлый сезон «Уильямс» закончила в плюсе. Тогда прибыль составила 12,9 млн фунтов.