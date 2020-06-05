После отказа от квалификационных гонок у Ф-1 появилась новая идея для двойных Гран-при

Управляющий директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что руководство чемпионата рассматривает различные варианты, чтобы повысить интерес ко вторым гонкам на сдвоенных этапах сезона-2020. Один из вариантов – предоставлять командам иные составы шин по сравнению с первым событием.
«Мы обсуждаем это сейчас. Команды должны быть активны на протяжении всего уик-энда во время вторых Гран-при на сдвоенных этапах. Мы не хотим, чтобы пятница получилась скучной из-за того, что у них уже будут все данные. Другой аспект – сделать вторую гонку более интригующей для фанатов. Нужно что-то такое, что команды не воспримут как попытку снизить их конкурентоспособность.
Такие изменения должны быть незначительными, вроде использования других составов шин. Посмотрим, что с этим можно сделать. Если у команд будут другие составы на вторую гонку, им придётся немного поработать. Мы обсуждаем это в данный момент. Хотя, возможно, никаких изменений и не будет.
Что касается идеи квалификационных гонок, мы не смогли её реализовать из-за «Мерседеса». На встрече Тото Вольф был предельно честен. Он рассуждал так: «Мы находимся в отличной форме, стремимся к седьмому титулу, так зачем лишать себя возможностей? Это предложение значительно ухудшит наши шансы». И я прекрасно его понимаю и уважаю эту позицию», — приводит слова Брауна Motorsport.
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