Источник: брат Маркеса лишится места в «Хонде» в пользу Пола Эспаргаро

Команда Repsol Honda из MotoGP склоняется к тому, чтобы перед сезоном 2021 года заменить Алекса Маркеса на Пола Эспаргаро из KTM, утверждает The Race. О переходе будет объявлено в ближайшие дни.
Алекс ещё не участвовал ни в одной гонке за заводскую команду «Хонды», но на 14-дневных предсезонных тестах не впечатлил руководство.
Эспаргаро станет твёрдым вторым гонщиком «Хонды» после Марка Маркеса и возьмёт на себя роль, которую до завершения карьеры выполнял Дани Педроса.
Союз «Хонды» и Эспаргаро принесёт пользу обеим сторонам. Команда получит проверенного гонщика развития, а у 28-летнего пилота появится шанс бороться за победы, на что он не мог рассчитывать в KTM. Потенциально этот переход может взорвать рынок пилотов в MotoGP, так как KTM и их крупные спонсоры попытаются найти замену Эспаргаро в лице именитого гонщика.
Алекс Маркес при этом может остаться в системе «Хонды», присоединившись к LCR, где, вероятнее всего, заменит Кэла Кратчлоу.
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