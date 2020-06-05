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Источник: брат Маркеса лишится места в «Хонде» в пользу Пола Эспаргаро

Источник: брат Маркеса лишится места в «Хонде» в пользу Пола Эспаргаро
Авто / Мотогонки 0

Команда Repsol Honda из MotoGP склоняется к тому, чтобы перед сезоном 2021 года заменить Алекса Маркеса на Пола Эспаргаро из KTM, утверждает The Race. О переходе будет объявлено в ближайшие дни.

Алекс ещё не участвовал ни в одной гонке за заводскую команду «Хонды», но на 14-дневных предсезонных тестах не впечатлил руководство.

Эспаргаро станет твёрдым вторым гонщиком «Хонды» после Марка Маркеса и возьмёт на себя роль, которую до завершения карьеры выполнял Дани Педроса.

Союз «Хонды» и Эспаргаро принесёт пользу обеим сторонам. Команда получит проверенного гонщика развития, а у 28-летнего пилота появится шанс бороться за победы, на что он не мог рассчитывать в KTM. Потенциально этот переход может взорвать рынок пилотов в MotoGP, так как KTM и их крупные спонсоры попытаются найти замену Эспаргаро в лице именитого гонщика.

Алекс Маркес при этом может остаться в системе «Хонды», присоединившись к LCR, где, вероятнее всего, заменит Кэла Кратчлоу.

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