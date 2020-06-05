В «Мерседесе» назвали Ферстаппена главным конкурентом на первых этапах

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон заявил, что главным соперником для команды из Брэкли на первых этапах сезона-2020 станет гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
«Нет сомнений, что Макс станет для нас грозным противником в этом году. «Феррари» также показала проблески какой-то формы на предсезонных тестах, но мы предполагаем, что именно Ферстаппен будет силён в Австрии. Гонки для «Ред Булл» там всегда удаются, команде принадлежит рекорд трассы.
Для «Мерседеса» гонка в Австрии в прошлом году была затруднена нашими собственными ошибками, связанными с охлаждением. Мы были далеки от реального темпа. В 2018 году нас подвела надёжность, а также были неудачные решения, которые мы принимали во время движения автомобиля безопасности. «Мерседес» с нетерпением ждёт поездки в Австрию. Возможно, мы покажем чуть больше, чем те слабые выступления в предыдущие два сезона», — приводит слова Эллисона Crash.net
Напомним, через неделю после двух этапов в Австрии Ф-1 отправится в Венгрию, где Макс Ферстаппен завоевал свой первый поул в «Королевских гонках» в прошлом году.
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