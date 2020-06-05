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Марко: Ферстаппен боится коронавируса

Марко: Ферстаппен боится коронавируса
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что лидер австрийской команды Макс Ферстаппен боится заразиться коронавирусом и старается посещать как можно меньше мероприятий.

«Он боится коронавируса. У нас было запланировано несколько мероприятий. Но поскольку условия безопасности там не были оптимальными, Макс отменил наше участие. Я понимаю его опасения, он хочет стать самым молодым чемпионом мира в истории и пытается избежать риска.

В Монако, где он проживает, приняты строжайшие меры безопасности. Покидать дом можно лишь на пару часов. Макс приедет на первый этап чемпионата хорошо готовым. Приведёт ли большой перерыв к хаотичности в первой гонке? Вполне вероятно, что в июле нас ждёт жара, а в таких условиях концентрация снижается. Как бы то ни было, это лишь привнесёт дополнительное напряжение в гонку", — приводит слова Марко Motorsport-Total.

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