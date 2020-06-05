«Мерседес»: сложно представить, что Феттель станет напарником Хэмилтона

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон усомнился, что четырёхкратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Феррари» Себастьян Феттель в 2021 году станет напарником лидера немецкой команды, шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«В первую очередь нужно сказать, что сейчас у нас есть два прекрасных пилота. Кроме того у нас есть другие сильные варианты. Так что сложно представить, что Феттель вдруг получит место в нашей команде.

Если это случится, мне кажется, Хэмилтон и Феттель найдут пути для работы. Льюис — феноменальный гонщик, а за спиной Себастьяна также есть множество классных выступлений. Уверен, что их профессионализм не станет мешать работе. Но мне просто сложно представить, что все наши другие варианты вдруг резко исчезнут», — приводит слова Эллисона GPblog.

Напомним, Себастьян Феттель по завершении сезона-2020 покинет «Феррари».