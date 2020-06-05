DTM отменила стартовую гонку сезона, которую подтвердила всего два дня назад

Старт сезона в серии DTM снова перенесён. Власти Нюрнберга, где должна была состояться дебютная гонка чемпионата-2020, не дали разрешение на проведение этапа, сообщает пресс-служба DTM.

«Решение стало для нас сюрпризом. Как бы то ни было, мы уважаем решение Нюрнберга. Для DTM, как и для всех, безопасность на первом плане. Теперь мы ждём дебютной гонки сезона в Спа», — сказал управляющий директор серии Марсель Моап.

Отметим, что календарь сезона с гонкой в Нюрнберге был представлен только два дня назад, 3 июня. Чемпионат DTM примет старт лишь 1 августа.

Календарь DTM сезона-2020:



1-2 августа — «Спа-Франкоршам», Бельгия

14-16 августа — «Лаузитцринг», Германия

21-23 августа — «Лаузитцринг», Германия

4-6 сентября — «Ассен», Нидерланды

11-13 сентября — «Нюрбургринг» (Гран-при), Германия

18-20 сентября — «Нюрбургринг» (Спринт), Германия

9-11 октября — «Зольдер», Бельгия

16-18 октября — «Зольдер», Бельгия

6-8 ноября — «Хоккенхаймринг», Германия.