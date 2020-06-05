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DTM отменила стартовую гонку сезона, которую подтвердила всего два дня назад

DTM отменила стартовую гонку сезона, которую подтвердила всего два дня назад
Авто / DTM/WTCR/Туринг 0

Старт сезона в серии DTM снова перенесён. Власти Нюрнберга, где должна была состояться дебютная гонка чемпионата-2020, не дали разрешение на проведение этапа, сообщает пресс-служба DTM.

«Решение стало для нас сюрпризом. Как бы то ни было, мы уважаем решение Нюрнберга. Для DTM, как и для всех, безопасность на первом плане. Теперь мы ждём дебютной гонки сезона в Спа», — сказал управляющий директор серии Марсель Моап.

Отметим, что календарь сезона с гонкой в Нюрнберге был представлен только два дня назад, 3 июня. Чемпионат DTM примет старт лишь 1 августа.

Календарь DTM сезона-2020:

1-2 августа — «Спа-Франкоршам», Бельгия
14-16 августа — «Лаузитцринг», Германия
21-23 августа — «Лаузитцринг», Германия
4-6 сентября — «Ассен», Нидерланды
11-13 сентября — «Нюрбургринг» (Гран-при), Германия
18-20 сентября — «Нюрбургринг» (Спринт), Германия
9-11 октября — «Зольдер», Бельгия
16-18 октября — «Зольдер», Бельгия
6-8 ноября — «Хоккенхаймринг», Германия.

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