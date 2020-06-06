Култхард: публика потеряет интерес к Формуле-1, если она перестанет быть быстрейшей

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что унификация болидов может привести к потере интереса к серии.



«Формула-1 всегда представляла собой набор правил, которые любой может интерпретировать так, как ему кажется верным, и построить машину, используя ресурсы, которыми он располагает. Лично для меня это означает, что большое имя не всегда даёт гарантию успеха, иначе „Феррари“ выигрывала бы каждые несколько лет.



Очень плохо, если Формула-1 станет похожа на IndyCar, поскольку у американских гонок аудитория не является глобальной. В Формуле-1 есть магия, при которой люди задаются вопросом: „Как они это делают?“ Если продолжим движение в сторону унификации болидов, то Формула-1 лишится своей привлекательности. Формула-1 должна оставаться быстрейшей. В противном случае публика быстро потеряет интерес к серии», — приводит слова Култхарда Autosport.